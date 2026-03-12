Россиян призвали не ждать ослабления «киберцензуры» после окончания СВО
Россию уже подготовили к работе «без глобального интернета», дальше система будет работать по инерции, заявил в эфире НСН Владимир Зыков.
В борьбе за Рунет, скорее всего, силовики победят бизнес, тем более что их усилия по ограничению интернета нацелены, в том числе, на безопасность, заявил в эфире НСН директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
По его мнению, после окончания специальной военной операции (СВО) ослабления ограничений, введённых в последнее время, не будет.
«В мирное время будет происходить борьба лоббизма бизнеса и силовиков, и у кого лобби будет сильнее, тот и победит. Есть основания полагать, что спецслужбам нравятся те полномочия, которые они получили: у них появляется больше инструментария, чтобы проводить оперативно-розыскные мероприятия и меры защиты для обычных граждан. Плюс в России сегодня сеть настраивается таким образом, чтобы она могла работать без глобального интернета. Эти процессы только усиливаются. Роскомнадзор все лучше учится блокировать VPN и другие сервисы, которые раньше считались плохо блокируемыми. Безусловно, после окончания боевых действий государство будет пытаться найти баланс между двумя искомыми. Но я не ожидаю, что текущие ограничения даже тогда будут ослаблены. Скорее, даже они будут продолжаться по инерции», - рассказал он.
12 марта отмечается Всемирный день против киберцензуры, учреждённый усилиями ряда международных общественных организаций. Зыков, однако, не стал однозначно называть политику государства «киберцензурой».
«Дело в том, что всегда на чаше весов находятся две вещи: безопасность или приватность. Понятно, что сегодня в стране безопасность начинает выходить на первый план из-за понятных событий на Украине. Государству и ФСБ ради предотвращения терактов с использованием граждан России, которые были завербованы, приходится вводить определенные меры. Это и отключение интернета, и ограничение использование иностранных мессенджеров, других иностранных сервисов. С одной стороны, это можно воспринимать как ограничения, а с другой - как защитные меры. Понятное дело, что это никого не защищает на 100%, но всегда возможности в части защиты увеличиваются», - отметил Зыков.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что «вялое» государство должно быть жёстче в вопросе регулирования Рунета.
