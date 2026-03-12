Песков: Взаимодействие РФ и США может стабилизировать энергетические рынки
12 марта 202614:47
Важным фактором по стабилизации мировых энергетических рынков «может и должно» стать взаимодействие между Россией и США. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, о каком-то эффективном взаимодействии говорить ещё рано.
«Но тема, безусловно, обсуждается», - добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что восстановление отношений России и США находится на начальном этапе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
