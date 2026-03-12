Депутаты в Госдуме остались без мобильной связи, Wi-Fi и Max
В здании Госдумы перестал работать Wi-Fi. Об этом в своём Telegram-канале заявил зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин.
По его словам, проблемы начались ещё 11 марта, Wi-Fi «брал не на всех телефонах».
«А теперь обеих сетей (одна для всех, другая под паролем) просто нет... И даже Max не работает в Госдуме», — написал он, добавив, что «депутаты должны быть едины с народом».
Источники издания «Ведомости» рассказали, что спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что проблемы с мобильной связью и интернетом связаны с безопасностью государства, а жалобы попросил направлять главе комитета по информаполитике Сергею Боярскому.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения в работе интернета в России вводят для обеспечения безопасности и до тех пор, пока будут нужны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
