Шор: Поставки овощей и фруктов из Молдавии в РФ начнутся в ближайший месяц

По его словам, у многих многих сельхозпроизводителей Молдавии нет возможности достойно представить свои товары на российском рынке. По словам Шора, торговый дом возьмет на себя функции договоренностей с розничными сетями, а также обеспечения логистики.

Он подчеркнул, что пока речь идет о производителях из Гагаузской автономии.

Ранее аналитик Александр Разуваев рассказал, что летом в России снизится цена на огурцы и другие овощи, передает «Радиоточка НСН».

