Шор: Поставки овощей и фруктов из Молдавии в РФ начнутся в ближайший месяц

Начало поставок фруктов и овощей из Молдавии в Россию в рамках работы молдавского торгового дома начнется в ближайший месяц. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, слова которого приводит РИА Новости.

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По его словам, у многих многих сельхозпроизводителей Молдавии нет возможности достойно представить свои товары на российском рынке. По словам Шора, торговый дом возьмет на себя функции договоренностей с розничными сетями, а также обеспечения логистики.

Он подчеркнул, что пока речь идет о производителях из Гагаузской автономии.

Ранее аналитик Александр Разуваев рассказал, что летом в России снизится цена на огурцы и другие овощи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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