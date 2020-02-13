Без шума. В России предложили штрафовать за громкие звуки днем

Совет Федерации обсудил предложение регионов добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины в жилых домах в дневное время. В ней, в частности, говорится, что будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах с 13 до 15 часов, с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники. Штрафные санкции будут достигать 40 тысяч рублей.

Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что штрафы за подобные нарушения – весьма действенная мера, но зафиксировать шум по всем правилам зачастую сложно.

«Как правило, источник шума непостоянный - он появляется и исчезает, и в этот момент его зафиксировать можно только с помощью специальной аппаратуры. Для этого нужно вызывать бригаду, которая осуществляет фиксацию нарушений в вечерний и ночной период времени. Всё это должно оцениваться в совокупности с составлением акта в присутствии должностного лица – участкового инспектора», - отметил юрист.