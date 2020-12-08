Штрафы за потребление наркотиков предложили повысить
Увеличить штрафы за употребление наркотиков предложил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Соответствующее письмо он направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.
В сообщении говорится, что установленное сейчас за подобное деяние наказание крайне несущественно: штраф 4000—5000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток.
По мнению Хамзаева, аналогичный штраф (5000 рублей в Москве) существует за парковку на газоне, передает RT.
В связи с этим член ОП просит рассмотреть возможность повысить штраф за потребление наркотических средств и психотропных веществ до 20 000—30 000 рублей.
Ранее Хамзаев заявил о необходимости запретить продавать спиртное 1 и 2 января.
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