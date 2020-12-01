Глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным

Член ОП также напомнил, что в прошлом году инициативу поддержали более 15 регионов, в том числе Крым, Ставропольский и Краснодарский край, Пензенская область.

Ранее Госдума отклонила проект закона ЛДПР, который предлагал сделать 31 декабря выходным всегда.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что 31 декабря необходимо сделать выходным и прекратить дискутировать на эту тему.

«Нужно просто принять федеральный конституционный закон о статусе 31 декабря, чтобы окончательно, навсегда положить конец нелепым дискуссиям насчет рабочего дня 31 декабря. Он не должен быть рабочим», - уверен парламентарий.

