Глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным
Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил глав регионов сделать 31 декабря выходным днем. Он разослал письмо субъектам с таким предложением, сообщает РИА Новости.
Хамзаев пояснил, что инициативу о выходном дне 31 декабря одобряют более 85 процентов россиян. По его словам, люди в этот день должны оставаться дома, быть со своей семьей, готовиться к празднику и поздравлять близких и друзей.
Член ОП также напомнил, что в прошлом году инициативу поддержали более 15 регионов, в том числе Крым, Ставропольский и Краснодарский край, Пензенская область.
Ранее Госдума отклонила проект закона ЛДПР, который предлагал сделать 31 декабря выходным всегда.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что 31 декабря необходимо сделать выходным и прекратить дискутировать на эту тему.
«Нужно просто принять федеральный конституционный закон о статусе 31 декабря, чтобы окончательно, навсегда положить конец нелепым дискуссиям насчет рабочего дня 31 декабря. Он не должен быть рабочим», - уверен парламентарий.
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