Продажу алкоголя 1 и 2 января предложили запретить

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил о необходимости запретить продавать спиртное 1 и 2 января. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает RT.

Хамзаев пояснил, что нередко новогодние праздники сопровождаются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в «скорую».

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При этом региональные системы здравоохранения в нынешнем году испытывают небывалую нагрузку из-за пандемии коронавируса.

Чтобы всего этого не допустить член ОП просит министра рассмотреть возможность введения запрета на продажу алкоголя в первые дни Нового года.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Общественная Палата РФАлкогольНовый Год
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