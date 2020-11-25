Продажу алкоголя 1 и 2 января предложили запретить
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил о необходимости запретить продавать спиртное 1 и 2 января. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает RT.
Хамзаев пояснил, что нередко новогодние праздники сопровождаются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в «скорую».
При этом региональные системы здравоохранения в нынешнем году испытывают небывалую нагрузку из-за пандемии коронавируса.
Чтобы всего этого не допустить член ОП просит министра рассмотреть возможность введения запрета на продажу алкоголя в первые дни Нового года.
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