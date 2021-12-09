Штрафы за нарушение перевозки пассажиров увеличили в Подмосковье

Депутаты Мособлдумы приняли закон, повышающий размер штрафа за нарушение правил перевозки пассажиров в общественном транспорте с двух тысяч до пяти тысяч рублей. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании.

Так, штрафы увеличиваются для водителей, которые не выдают пассажирам документ, подтверждающий оплату проезда и не предоставляют возможности безналичной оплаты.