Штрафы за нарушение перевозки пассажиров увеличили в Подмосковье
Депутаты Мособлдумы приняли закон, повышающий размер штрафа за нарушение правил перевозки пассажиров в общественном транспорте с двух тысяч до пяти тысяч рублей. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании.
Так, штрафы увеличиваются для водителей, которые не выдают пассажирам документ, подтверждающий оплату проезда и не предоставляют возможности безналичной оплаты.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов объяснял «Радиоточке НСН», что привело к отмене в России штрафов за превышение средней скорости.
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