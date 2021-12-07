«Штрафовать пассажиров!» В России предложили внедрить японский метод борьбы с пьяными водителями

В России может быть использован японский опыт борьбы с пьяными водителями, когда штрафуют не только того, кто за рулем, но и пассажиров, одобряющих такие действия. Соответствующее предложение выдвинуто предпринимателем и активистом Дмитрием Давыдовым в проекте «20 идей для развития России».

Как отмечает его автор, в Японии за счет ужесточения наказаний для пьяных водителей сумели сократить смертность на дорогах в три раза. В частности, в Стране восходящего солнца предусмотрены крупные штрафы и лишение свободы до пяти лет для тех, кто продает или предлагает алкоголь водителям, например, барменов, и тем, кто осознанно едет в машине с пьяным водителем

В России также предлагается привлекать к ответственности пассажиров, которые не имели ничего против того, что водитель нетрезв. При этом неважно, пьян сам пассажир или нет.

«Лица, севшие в одно транспортное средство с пьяным водителем, таким образом одобряют и поощряют совершение им правонарушения. Они осознанно подвергают свою жизнь и здоровье опасности. Не сумев отговорить нетрезвого водителя и воспользовавшись его услугами, такие пассажиры становятся соучастниками преступления, исходя из моральных принципов», - считает Дмитрий Давыдов.

При этом предполагается, что пассажиры такси и общественного транспорта будут освобождены от наказания.

«Таким образом, налагая денежный штраф за езду вместе с пьяным водителем, государство будет мотивировать пассажиров, чтобы они убеждали водителей воздерживаться от употребления опьяняющих веществ за рулем и от самой езды в нетрезвом виде, и чтобы удостоверились в его трезвости перед поездкой. Очевидно, что это сократит случаи такой незаконной и опасной езды», - уверен автор идеи.

Экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал такое наказание логичным и справедливым.

«Если водитель признан пьяным, а с ним находился пассажир, пусть даже трезвый, который видел, что тот выпивший, от него запах, речь несвязная, будь любезен нести ответственность в виде хорошего штрафа, равного тем же 30 тысячам рублей, которые сейчас являются наказанием за вождение в состоянии опьянения. В этом есть определенный резон, логика и справедливость. Если ты садишься с пьяным, значит ты не против того, чтобы он вел, ты же и свою жизнь подвергаешь опасности, и ты практически его стимулируешь и мотивируешь на такое неправильное поведение. Поэтому, по логике ты должен за это нести ответственность. Если это какой-то родственник, знакомый, сосед, он будет наказан за то, что не отговорил водителя, а наоборот, попросил его довезти до дома, то есть он соучастник возможного преступления, - вдруг пьяный собьет кого-то, оправит на тот свет или оставит калекой. Так что в этом здравая мысль есть», - поддержал идею Лысаков.

Кроме того, в проект «20 идей для развития России» предлагается ужесточить наказание пьяным водителям, впервые пойманным за рулем, а также тем, кто разрешил им сесть за руль своей машины.

Штрафы за первичное пьяное вождение предлагается увеличить с 30 до 100 тысяч рублей, а лишение прав с нынешних полутора-двух до трех лет. Такое же наказание предлагается и за передачу пьяным управления машиной.

Кроме того, по мнению автора проекта, административный арест для пьяных бесправников следует увеличить с 10–15 до 30 суток.

Дмитрий Давыдов уверен, что при законодательной поддержке данной инициативы число жертв от пьяных водителей на дорогах страны значительно сократится.

