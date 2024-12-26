Штрафы за использование VPN-сервисов в России вводить не планируется
В России не планируют вводить штрафы за использование VPN-сервисов, сообщили РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.
Ранее основатель IT-компании TIQUM Юрий Гизатуллин допустил, что россиянам могут грозить штрафы для использование VPN-сервисов для обхода блокировок, сообщил портал Hi-Tech Mail. Поводом для подобных предположений послужил проект приказа Роскомнадзора, который обязывает операторов сотовой связи передавать ведомству данные о пользователях, запускающих заблокированные сайты.
В ведомстве отметили, что в подобных предположениях есть грубая ошибка, так как упомянутый проект приказа не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов.
Также в Роскомнадзоре попросили избегать фейков и призвали публиковать лишь проверенную информацию.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что если государство заинтересовано в том, чтобы пользователи не заходили на запрещенные интернет-ресурсы, стоит усилить блокировку VPN-сервисов, а не вводить персональную ответственность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru