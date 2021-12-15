Предложено отменить штраф за грязные автомобильные номера

По его словам, в плохую погоду, когда дороги покрыты грязью, за чистотой номеров можно попросту не уследить. Как отметил депутат, в проекте административного кодекса предлагается ужесточить наказание за грязные номера, однако это не поддерживает партия ЛДПР. «Мы считаем, что надо сосредоточиться не на штрафах, а на приведении улиц в необходимое состояние, чтобы не было каши и грязи, тогда и номера будет видно», — сказал Нилов.

Ранее автомобильный эксперт и юрист Дмитрий Славнов перечислил используемые подставными страховщиками мошеннические схемы, связанные с липовыми ДТП и поддельными документами.

