Предложено отменить штраф за грязные автомобильные номера

В Госдуме России выступили против штрафов за грязные номера для автомобилистов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на руководителя комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова.

Названы способы защиты автомобиля от угона

По его словам, в плохую погоду, когда дороги покрыты грязью, за чистотой номеров можно попросту не уследить. Как отметил депутат, в проекте административного кодекса предлагается ужесточить наказание за грязные номера, однако это не поддерживает партия ЛДПР. «Мы считаем, что надо сосредоточиться не на штрафах, а на приведении улиц в необходимое состояние, чтобы не было каши и грязи, тогда и номера будет видно», — сказал Нилов.

Ранее автомобильный эксперт и юрист Дмитрий Славнов перечислил используемые подставными страховщиками мошеннические схемы, связанные с липовыми ДТП и поддельными документами.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:АвтомобильШтрафы
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