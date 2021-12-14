Суд в Москве прекратил производство по дорожным штрафам Киркорова

Мировой судья в Москве прекратил производство по 91 административному протоколу в отношении артиста Филиппа Киркорова за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Об этом сообщила пресс-служба Таганского районного суда.

Так, протоколы были составлены за неуплату административного штрафа в срок.

Пресс-секретарь Киркорова заявила, что все штрафы артиста оплачены

Ранее сообщалось, что в суд поступило 90 протоколов на Киркорова за неуплату дорожных штрафов. Пресс-секретарь артиста Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявляла, что все его дорожные штрафы оплачены. Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступил против законопроекта об агрессивном вождении.

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ФОТО: Михаил Соколов
ТЕГИ:Филипп КиркоровШтрафРоссия
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