Суд в Москве прекратил производство по дорожным штрафам Киркорова
Мировой судья в Москве прекратил производство по 91 административному протоколу в отношении артиста Филиппа Киркорова за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Об этом сообщила пресс-служба Таганского районного суда.
Так, протоколы были составлены за неуплату административного штрафа в срок.
Ранее сообщалось, что в суд поступило 90 протоколов на Киркорова за неуплату дорожных штрафов. Пресс-секретарь артиста Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявляла, что все его дорожные штрафы оплачены. Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступил против законопроекта об агрессивном вождении.
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