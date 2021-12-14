Суд в Москве прекратил производство по дорожным штрафам Киркорова

Мировой судья в Москве прекратил производство по 91 административному протоколу в отношении артиста Филиппа Киркорова за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Об этом сообщила пресс-служба Таганского районного суда.

Так, протоколы были составлены за неуплату административного штрафа в срок.