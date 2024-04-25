Штрафы не работают: Бороться со спамерами предложили ростом стоимости звонка

Предлагаемая Минцифры защита от спам-обзвонов ударит по компаниям, а не мошенникам, сказал НСН Эльдар Муртазин.

Спамеры легко смогут обойти запрет массовых обзвонов, предлагаемый Минцифры, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство внесет законопроект о запрете массовых спам-обзвонов, инициируемых роботами.

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«Запрет будет влиять даже не на спамеров, а на те компании, которые используют обзвон для маркетинга. Спамеры обойдут эти ограничения, для них ничего не изменится. Но есть проблема: крайне сложно доказать, что конкретная компания использовала спам-звонки. Эта проблема будет вечной, пока стоимость таких звонков будет относительно мала», - сказал он.

Ранее директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук заявил, что россиянам не следует перезванивать на незнакомые номера, так как это привлечет дополнительное внимание мошенников.

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