Штрафы не работают: Бороться со спамерами предложили ростом стоимости звонка

«Запрет будет влиять даже не на спамеров, а на те компании, которые используют обзвон для маркетинга. Спамеры обойдут эти ограничения, для них ничего не изменится. Но есть проблема: крайне сложно доказать, что конкретная компания использовала спам-звонки. Эта проблема будет вечной, пока стоимость таких звонков будет относительно мала», - сказал он.

Ранее директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук заявил, что россиянам не следует перезванивать на незнакомые номера, так как это привлечет дополнительное внимание мошенников.

