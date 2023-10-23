Эксперт Бийчук призвал не перезванивать на незнакомые номера
Россиянам не следует перезванивать на незнакомые номера, так как это привлечет дополнительное внимание мошенников. Об этом заявил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук в беседе с РИА Новости.
По данным организации, число спам-звонков за девять месяцев 2023 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Эксперт рекомендовал пользоваться «умными определителями номера», чтобы оградить себя от рекламы и не пропускать важные звонки с незнакомых номеров, пишет RT. Как отметил Бийчук, в настройках приложения мобильного оператора можно выбрать категории, в которых вызовы не будут блокироваться. В то же время все нежелательные звонки автоматически перенаправят на голосовой бот, после абонент получит полную расшифровку вызова.
Бийчук также посоветовал не оставлять свои контакты на общедоступных ресурсах, блокировать номера, с которых поступали спам-звонки, и сообщать оператору о таких вызовах.
«Не стоит перезванивать на незнакомые номера, так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор», — поделился специалист.
Как отметил Бийчук, если абонент ответил на незнакомый номер и ему начали предлагать товары и услуги, следует сообщить, что предлагаемое уже куплено: это позволит обезопасить себя от других звонков этой компании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru