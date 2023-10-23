Эксперт Бийчук призвал не перезванивать на незнакомые номера

По данным организации, число спам-звонков за девять месяцев 2023 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Эксперт рекомендовал пользоваться «умными определителями номера», чтобы оградить себя от рекламы и не пропускать важные звонки с незнакомых номеров, пишет RT. Как отметил Бийчук, в настройках приложения мобильного оператора можно выбрать категории, в которых вызовы не будут блокироваться. В то же время все нежелательные звонки автоматически перенаправят на голосовой бот, после абонент получит полную расшифровку вызова.

Бийчук также посоветовал не оставлять свои контакты на общедоступных ресурсах, блокировать номера, с которых поступали спам-звонки, и сообщать оператору о таких вызовах.

«Не стоит перезванивать на незнакомые номера, так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор», — поделился специалист.

Как отметил Бийчук, если абонент ответил на незнакомый номер и ему начали предлагать товары и услуги, следует сообщить, что предлагаемое уже куплено: это позволит обезопасить себя от других звонков этой компании.

