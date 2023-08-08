Yota присоединилась к меморандуму ФАС о противодействии спаму
Yota подписала меморандум о противодействии голосовому спаму, только за июль спам-фильтры отсеяли почти 5,4 млн нежелательных звонков и свыше 4,7 млн смс.
Так, защита от спама доступна всем абонентам мобильного оператора бесплатно. Система учитывает признаки, которые характерны для спам-вызовов и сообщений. При этом критерии выявления постоянно обновляются с использованием больших данных и алгоритмов машинного обучения.
Руководитель по продуктам и операционной эффективности мобильного оператора Петр Чернявский подчеркнул, что защите клиентов от нежелательных вызовов и смс уделяется большое внимание. Он объяснил, что специальные фильтры при помощи аналитических алгоритмов отслеживают спам-звонки и автоматически блокируют их или переводят в голосовой ящик.
ФАС и крупнейшие операторы сотовой связи ранее объединили свои усилия для противодействия навязчивой рекламе. В июне 2022 года ФАС совместно с ведущими операторами запустили сервис обращений абонентов для оперативной блокировки спам-звонков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин отменил положения налоговых договоров с недружественными странами
- Гарик Сукачев выступит в Воронеже после госпитализации
- Хедлайнерами шоу «Ночь города» в Перми станут Лев Лещенко и группа «Ленинград»
- Минкульт попросили снять с фильма «Тихий Дон» маркировку «18+»
- Сенатор ответил пожелавшему вернуть Абхазию и Южную Осетию премьеру Грузии
- Метеоролог Шувалов заявил, что период зноя в Москве заканчивается
- Певица Лада Дэнс готовит иск на 12 млн рублей после ДТП
- Российские войска заняли более выгодные позиции в районе села Ольшана
- СМИ: Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани
- Италия приостановила выдачу «золотых виз» для граждан России и Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru