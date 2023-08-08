Yota присоединилась к меморандуму ФАС о противодействии спаму

Yota подписала меморандум о противодействии голосовому спаму, только за июль спам-фильтры отсеяли почти 5,4 млн нежелательных звонков и свыше 4,7 млн смс.

Так, защита от спама доступна всем абонентам мобильного оператора бесплатно. Система учитывает признаки, которые характерны для спам-вызовов и сообщений. При этом критерии выявления постоянно обновляются с использованием больших данных и алгоритмов машинного обучения.

Руководитель по продуктам и операционной эффективности мобильного оператора Петр Чернявский подчеркнул, что защите клиентов от нежелательных вызовов и смс уделяется большое внимание. Он объяснил, что специальные фильтры при помощи аналитических алгоритмов отслеживают спам-звонки и автоматически блокируют их или переводят в голосовой ящик.

ФАС и крупнейшие операторы сотовой связи ранее объединили свои усилия для противодействия навязчивой рекламе. В июне 2022 года ФАС совместно с ведущими операторами запустили сервис обращений абонентов для оперативной блокировки спам-звонков.

