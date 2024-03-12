«Штрафы не помогут»: В России предложили ввести ОСАГО для дорожников

«Штрафы эту проблему не решат, даже наоборот. Штрафы для дорожников уменьшат их ресурсы на содержание дорог, дороги от этого лучше не станут. Абсурдная история, потому что мы просто заберем у них деньги, которые они могут использовать на содержание дорог. Создавать нужно другой механизм. Механизм, который бы отделял профессиональных дорожников от плохих, хорошим бы предоставлялось преимущество. Этот механизм – обязательное страхование гражданской ответственности владельца дорог. По примеру того, как у нас это работает для владельцев опасных объектов. ОСАГО для дорожников. Автомобилисты, которые пострадали из-за ям, начнут получать возмещение по ОСАГО», - отметил он.

По его словам, подобная страховка уже доказала свою эффективность в сфере опасных объектов.

«Как только у нас ввели обязательную страховку для владельцев опасных объектов, порядок на таких объектах улучшился. Потому что страховщики являются независимой оценочной системой качества работы конкретного предприятия. Если страховщики видят плохое состояние, например, нефтебазы, то вам выставят такую стоимость страховки, что проще будет этот объект закрыть. Механизм показал свою абсолютную эффективность. Количество происшествий на опасных объектах уменьшилось в разы», - рассказал он.

Шкуматов объяснил, как этот механизм будет работать в случае с дорожниками.

«Для компаний, которые следят за состоянием дороги, тариф будет минимальный. А если компания содержит дорогу плохо (снег не убирают, ямы, аварий куча), тариф за страховку будет огромный. И это касается именно организации, а не дороги. Отвечать должна компания, в управлении которой находится эта дорога. Организации, которая не умеет содержать дорогу, будет проще закрыться. Не будет смысла участвовать в конкурсе на содержание дороги. Напомню, что у нас государство выделяет деньги на содержание дорог», - подытожил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что Российский союз автостраховщиков (РСА) готовит новые поправки к закону об ОСАГО. Глава РСА Евгений Уфимцев заявил, что права и обязанности страховщиков и автовладельцев при ремонте машин необходимо четко прописать в договоре, передает «Радиоточка НСН».

