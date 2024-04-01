Штрафы для авиакомпаний за задержку рейса увеличили до 100 рублей в час

В России вступили в силу соответствующие изменения, внесенные в Воздушный кодекс. Ранее перевозчики должны были платить штраф в размере 25% от установленного МРОТ (100 рублей) за каждый час просрочки доставки пассажира либо багажа. Максимальное возмещение — не более половины от стоимости билета.

Для получения возмещения пассажиру следует направить претензию в письменном виде на имя авиакомпании, перевозчик рассмотрит заявление и вернет сумму пропорционально времени задержки рейса, если она произошла по вине компании.

«Задержки... по погодным условиям, а также связанные с безопасностью полетов не подлежат выплате штрафа», — заявил источник в одной из крупнейших авиакомпаний.

В свою очередь, главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров высказал мнение, что норма не будет востребованной, сумма возмещения в 100 рублей за час «достаточно скромная». Однако упрощение получения компенсации может стимулировать пассажиров.

