Штрафы для авиакомпаний за задержку рейса увеличили до 100 рублей в час
Авиакомпаниям с 1 апреля придется выплачивать пассажирам штраф в размере 100 рублей в час за задержку рейса. Об этом пишет ТАСС.
В России вступили в силу соответствующие изменения, внесенные в Воздушный кодекс. Ранее перевозчики должны были платить штраф в размере 25% от установленного МРОТ (100 рублей) за каждый час просрочки доставки пассажира либо багажа. Максимальное возмещение — не более половины от стоимости билета.
Для получения возмещения пассажиру следует направить претензию в письменном виде на имя авиакомпании, перевозчик рассмотрит заявление и вернет сумму пропорционально времени задержки рейса, если она произошла по вине компании.
«Задержки... по погодным условиям, а также связанные с безопасностью полетов не подлежат выплате штрафа», — заявил источник в одной из крупнейших авиакомпаний.
В свою очередь, главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров высказал мнение, что норма не будет востребованной, сумма возмещения в 100 рублей за час «достаточно скромная». Однако упрощение получения компенсации может стимулировать пассажиров.
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