Выручка российских авиакомпаний достигла рекордных значений в 2023 году

По итогам 2023 года суммарная выручка российских авиакомпаний выросла на 31% по сравнению с 2022 годом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков рейтингового агентства АКРА.

Отмечается, что за прошедший год показатель достиг рекордного уровня в 1,37 триллиона рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году.

В отрасли удивились претензиям ФАС из-за «разных» цен на авиабилеты

Так, суммарный пассажиропоток по итогам года составил 105 миллионов человек и приблизился к показателям 2017 года.

Цены на авиабилеты на полеты по России вырастут в среднем на 10% в 2024 году, заявил ранее авиаэксперт Роман Гусаров «Радиоточке НСН». Собеседник НСН объяснил, что компании не могут не повышать цены, так как это грозит убытками и банкротством. При этом, если спрос снизится, повышение цен случится позднее.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Обсуждая с членами правительства развитие воздушных перевозок, он указал, что следует работать над повышением доступности перелётов для россиян, параллельно обеспечивая качество обслуживания и безопасность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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