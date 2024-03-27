Выручка российских авиакомпаний достигла рекордных значений в 2023 году

Так, суммарный пассажиропоток по итогам года составил 105 миллионов человек и приблизился к показателям 2017 года.

Цены на авиабилеты на полеты по России вырастут в среднем на 10% в 2024 году, заявил ранее авиаэксперт Роман Гусаров «Радиоточке НСН». Собеседник НСН объяснил, что компании не могут не повышать цены, так как это грозит убытками и банкротством. При этом, если спрос снизится, повышение цен случится позднее.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Обсуждая с членами правительства развитие воздушных перевозок, он указал, что следует работать над повышением доступности перелётов для россиян, параллельно обеспечивая качество обслуживания и безопасность, передает «Радиоточка НСН».

