«Штрафуют дважды!»: Сокращение числа камер не ударит по безопасности на дорогах
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев заявил НСН, что сегодня камеры устанавливаются слишком близко друг к другу из-за прибыли профильных компаний.
Дорожные камеры в ряде случаев установлены слишком близко к другу, автовладельцам приходится платить штраф за одно и то же нарушение дважды, заявил директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с НСН.
Минтранс России предложил запретить устанавливать камеры, фиксирующие однотипные нарушения, ближе 1 км друг к другу в населенных пунктах и ближе 5 км за городом, пишет «Коммерсант». При этом допускаются исключения «в зависимости от расположения мест концентрации ДТП». Канаев полностью подержал эту идею, отметив, что на этом зарабатывают компании по обслуживанию камер.
«Я однозначно поддерживаю предложение Минтранса, потому что бывает так, что за одно и то же нарушение человека штрафуют два раза. Какой в этом смысл? Здесь не идет речь о безопасности, а только о какой-то прибыли тех, кто устанавливает и обслуживает эти камеры. Меньше одного километра – это меньше минуты человек едет. Поэтому есть смысл экономить госбюджеты, Минтранс действует в этой логике. Можно завесить камерами все города, но безопасность в данном случае не так сильно коррелируется», - объяснил он.
Также Канаев отметил, что сегодня камеры официально устанавливаются с учетом числа аварий на дорожном участке, но зачастую это спорные решения.
«Сейчас камеры устанавливают якобы по статистике аварийности. Но статистика не может так сильно различаться, чтобы устанавливать камеры через каждые 300 метров. Для снижения аварийности достаточно и одной камеры для предупреждения. Когда какой-то участок усеян камерами – это именно про прибыль коммерсантов речь», - подытожил собеседник НСН.
Ранее в Москве дорожные камеры стали фиксировать непристегнутых пассажиров. Разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман при этом заявил, что дорожные камеры не могут безошибочно определить, пристегнут ли водитель и пассажиры. По его словам, доказать, что камера выписала неверный штраф, будет сложно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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