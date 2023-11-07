«Штрафуют дважды!»: Сокращение числа камер не ударит по безопасности на дорогах

Дорожные камеры в ряде случаев установлены слишком близко к другу, автовладельцам приходится платить штраф за одно и то же нарушение дважды, заявил директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с НСН.

Минтранс России предложил запретить устанавливать камеры, фиксирующие однотипные нарушения, ближе 1 км друг к другу в населенных пунктах и ближе 5 км за городом, пишет «Коммерсант». При этом допускаются исключения «в зависимости от расположения мест концентрации ДТП». Канаев полностью подержал эту идею, отметив, что на этом зарабатывают компании по обслуживанию камер.