«Поле редеет»: В России стало меньше «серых» схем по продаже сим-карт
В России ужесточается контроль за "серым" рынком сим-карт, мошеннических схем становится все меньше, рассказал в эфире НСН Константин Анкилов.
Необходимо сделать так, чтобы злоумышленникам было просто невыгодно участвовать в "серых" схемах, связанных с нелегальной продажей сим-карт, заявил в эфире НСН гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на Минцифры сообщили о том, что сим-карты приезжим планируется продавать только по биометрии и с указанием IMEI устройства. Разработанный ведомством документ отправлен на согласование до 15 апреля. Все ранее выданные приезжим симки также обяжут перерегистрировать до 1 марта 2025 года, отмечает газета. Анкилов допустил, что при ужесточении закона у злоумышленников могут появляться новые лазейки для обхода ограничений.
«Продажи сим-карт по биометрии - это организационные процедуры, это не невозможно, просто технический момент. Все эти задачи потребуют затрат, так как нужно будет все организовать. По объему затрат сложно сказать, так как, думаю, еще сами операторы связи до конца не понимают, сколько потребуется на это все средств. Теоретически возможно появление лазеек в обход закона, если его примут, однако поле серого рынка сотовой связи все же будет сокращаться. На данный момент "серых" схем все равно становится меньше. Наша задача – свести это все к нулю, сделать так, чтобы злоумышленникам было неинтересно заниматься подобным как бизнесом. Пока что ответственность возложена на операторов, им грозят штрафы. Именно операторы наиболее активны и заинтересованы в том, чтобы такая практика исчезла. Она существует до сих пор, потому что кому-то просто выгодно этим заниматься», - отметил собеседник НСН.
Ранее подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников в интервью НСН заявил, что в России необходимо заблокировать все сим-карты, владельцы которых не указали паспортные данные, передает «Радиоточка НСН».
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