Штраф за отсутствие маски в Подмосковье составит 4 тысячи рублей

Масочный режим введен на территории области в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Ранее ношение медицинской маски в регионе носило рекомендательный характер.

Ранее сегодня губернатор региона Андрей Воробьев объявил об отмене системы электронных пропусков для передвижения по Московской области с 23 мая. На сегодняшний день система цифровых пропусков действует уже больше месяца.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ выявлено 8894 новых случаев заражения коронавирусом, из них 824 - в Подмосковье. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 31 807, умерли 312, 4699 выздоровели.

