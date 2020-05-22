Штраф за отсутствие маски в Подмосковье составит 4 тысячи рублей
В Московской области штраф за отсутствие защитной маски назначили в размере 4 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Масочный режим введен на территории области в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Ранее ношение медицинской маски в регионе носило рекомендательный характер.
Ранее сегодня губернатор региона Андрей Воробьев объявил об отмене системы электронных пропусков для передвижения по Московской области с 23 мая. На сегодняшний день система цифровых пропусков действует уже больше месяца.
По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ выявлено 8894 новых случаев заражения коронавирусом, из них 824 - в Подмосковье. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 31 807, умерли 312, 4699 выздоровели.
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