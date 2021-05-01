Штраф за нарушения ПДД на железнодорожных переездах в РФ вырос в пять раз
Вступили в силу поправки в статью 12.10 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, согласно которым штраф за нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах увеличится в пять раз. Об этом сообщает РИА Новости.
С 1 мая штраф за выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме и проезд под запрещающий сигнал светофора составит до пяти тысяч рублей, причем для этого взыскания не будет доступна скидка при оплате в течение первых 20 дней. Кроме того, нарушителя могут лишить прав на срок до трех месяцев, повторное нарушение карается лишением прав на год.
Ранее водителей, допустивших нарушение ПДД на железнодорожном переезде, наказывали штрафом в одну тысячу рублей или лишением прав до трех месяцев.
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