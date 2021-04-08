В России увеличат в пять раз штрафы за нарушения ПДД на железнодорожных переездах
Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штрафы для нарушителей правил движения через железнодорожные пути увеличат в пять раз. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание напоминает, что сейчас за выезд на железнодорожный переезд при закрытом (закрывающемся) шлагбауме или красном сигнале светофора автолюбителям грозит штраф в размере 1000 рублей или лишение прав до 3 месяцев.
Согласно законопроекту, санкции для нарушителей увеличат до 5 тысяч рублей, при этом права на скидку при оплате штрафа в течение 20 дней не предусмотрено.
Такое же наказание ожидает водителей, пересекающих нерегулируемый переезд при приближении поезда или в «пределах видимости» (при этом термин не расшифровывается).
Также до 5 тысяч рублей без права на дисконт увеличат штрафы за более мелкие нарушения правил на железнодорожных переездах, в частности, за самовольное открытие шлагбаума.
В РЖД ожидают, что нововведения заставят водителей задуматься о необходимости соблюдения правил движения. В свою очередь, в Минтрансе считают, что поправки позволят повысить дисциплину автолюбителей и снизить число аварий на переездах.
Накануне Госдума приняла закон, предусматривающий штрафы для водителей и кондукторов общественного транспорта за высадку детей-безбилетников, напоминает RT.
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