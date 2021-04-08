В России увеличат в пять раз штрафы за нарушения ПДД на железнодорожных переездах

Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штрафы для нарушителей правил движения через железнодорожные пути увеличат в пять раз. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Госдума утвердила штрафы за высадку из автобуса детей без билета

Издание напоминает, что сейчас за выезд на железнодорожный переезд при закрытом (закрывающемся) шлагбауме или красном сигнале светофора автолюбителям грозит штраф в размере 1000 рублей или лишение прав до 3 месяцев.

Согласно законопроекту, санкции для нарушителей увеличат до 5 тысяч рублей, при этом права на скидку при оплате штрафа в течение 20 дней не предусмотрено.

Такое же наказание ожидает водителей, пересекающих нерегулируемый переезд при приближении поезда или в «пределах видимости» (при этом термин не расшифровывается).

Также до 5 тысяч рублей без права на дисконт увеличат штрафы за более мелкие нарушения правил на железнодорожных переездах, в частности, за самовольное открытие шлагбаума.

В РЖД ожидают, что нововведения заставят водителей задуматься о необходимости соблюдения правил движения. В свою очередь, в Минтрансе считают, что поправки позволят повысить дисциплину автолюбителей и снизить число аварий на переездах.

Накануне Госдума приняла закон, предусматривающий штрафы для водителей и кондукторов общественного транспорта за высадку детей-безбилетников, напоминает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвтомобилистыЖелезная ДорогаПДДШтрафыГосдума
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