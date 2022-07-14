«Куриный полуфейк!»: Садоводов рассмешил закон о разведении животных

Закон о разведении кур и кроликов на садовых участках является юридической казуистикой и пустым балабольством, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-депутат Госдумы, а ныне глава «Московского союза садоводов» Андрей Туманов.

Ранее президент России подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках, и упрощающий оформление таких участков в долевую собственность.