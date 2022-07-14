«Куриный полуфейк!»: Садоводов рассмешил закон о разведении животных
Госдума могла бы с таким же успехом разрешить бить соседей лопатой, сказал в эфире НСН Андрей Туманов, а Мария Свиридова уверена, что проблему с курами нельзя «разрулить».
Закон о разведении кур и кроликов на садовых участках является юридической казуистикой и пустым балабольством, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-депутат Госдумы, а ныне глава «Московского союза садоводов» Андрей Туманов.
Ранее президент России подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках, и упрощающий оформление таких участков в долевую собственность.
«Внесение поправок в данный закон это полуфейк и некая имитация работы со стороны Госдумы. В этих поправках сказано, что можно, если это не противоречит другим законодательным актам и правилам. Разрешили, но это только слова. Это то же самое что сказать: "А также разрешается на даче выращивать наркосодержащие культуры", если это не противоречит закону. Или разрешается соседа ударить по голове лопатой, если это не противоречит законодательным актам», - сказал Туманов.
По его словам, на маленьких участках СНТ не получится разводить ни кур, ни коров, ни жирафов.
«Шесть соток – это малоразмерный участок и там, как ни крути, любое содержание, что кур, что коров, что жирафов, противоречит законодательству. Целевое использование земли в садоводческих товариществах – это садоводство и огородничество. Вот еще одно противоречие. Это балабольство и юридическая казуистика, цель которой – как-то снять социальную напряженность: "Люди, вам разрешили все, что не запрещено!» Это, кстати, старая практика Госдумы: еще раз разрешать то, что разрешено, и запрещать то, что запрещено, но более строго», - заключил глава «Московского союза садоводов».
Со своей стороны, юрист Мария Свиридова подтвердила «Радиоточка НСН», что разведение животных в СНТ в 90% случаев приведет к нарушению санитарных норм.
«В СНТ очень маленькие участки. Чтобы разместить курятник или свинарник в соответствии с санитарными нормами, вы просто не развернетесь в СНТ. Они как правило в пределах 10 соток, а очень много СНТ 5-6-7 соток. На десяти еще можно впихнуть в соответствии с нормативами, а на пяти-шести, если у вас там дом стоит, да не в жизнь, соблюсти все отступы – от соседей, воды, жилых и нежилых строений, заборов и дороги – нереально. Поэтому разведение животных в границах СНТ остается под большим вопросом. Даже если общее собрание разрешит и все соседи согласятся, как только вы животных заведете, с 90% вероятностью нарушите санитарные нормы», - сказала Свиридова.
По ее мнению, «разрулить» эту проблему невозможно и куры останутся в "полузаконном" состоянии.
«Во-первых, это земли сельхозназначения для садоводства и огородничества, животноводство туда не входит. Второе – нужно получать согласие соседей, третье – соблюдать санитарные нормы. Почему в свое время в СНТ было ограничено разведение животных? Нарушали, но это было баловство: семья одну-дух курочек завела на лето и все. Этот вопрос как стоял, так и будет стоять, как это было в полузаконном состоянии, так и останется, разрулить его каким-то законом нельзя», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев говорил на пресс-конференции в НСН, что дачникам не запрещают жарить на участках шашлыки, однако за неумышленный пожар им может грозить штраф до 5 тысяч рублей.
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