«Эти требования к посетителям организованных пляжей уже действуют. С 2021 года они утверждены приказом МЧС, просто этот приказ истекает в 2026 году. Фактически принимается новый документ, который повторяет уже действующие требования в отношении посетителей организованных пляжей (это значит, что у пляжа есть владелец, который подал декларацию в МЧС о соответствии пляжа установленным требованиям). В отношении территорий, которые не подпадают под это определение, действуют общие правила. У нас есть Водный кодекс, который говорит о том, что двадцатиметровая береговая полоса от уреза воды находится в свободном доступе граждан. Другое дело, что не очень понятно, как должно контролироваться соблюдение этих норм. В Кодексе об административных правонарушениях нет прямой ответственности. Думаю, если инспекторы МЧС или сотрудники полиции установят при проведении проверки, что правила не соблюдаются, они вправе потребовать от нарушителя соблюдать правила. Если это не возымеет действия, его могут привлечь к ответственности за невыполнение требований должностного лица (наказание за это — предупреждение или штраф в размере 500-1000 рублей)», — сказал Корыстов.

Вместе с тем, отметил собеседник НСН, этот же приказ запрещает подавать ложные сигналы бедствия.

«Нужно предупредить в первую очередь детей, что с этим шутить нельзя. Когда в самом деле что-то произойдет, могут уже не помочь», — подытожил он.

Ранее автомобильные патрули с громкоговорителями появились на пляжах Анапы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

