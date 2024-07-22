Врач Шеин назвал категорические запреты на пляже

По его словам, нельзя постоянно заглатывать воду, так как даже в соленой воде есть микроорганизмы, способные вызвать заболевание. Следует избегать сильно заросших водоёмов, и мест, где много водоплавающих птиц, так как в воде могут находиться личинки их паразитов.

Также нельзя купаться в запрещённых для этого местах - это чревато не только травмами, но и кишечными инфекциями. Не следует постоянно нырять и прыгать в воду, ибо при попадании воды глубоко в слуховые проходы может случиться воспаление среднего и внутреннего уха (отиты), либо гайморовых и лобных пазух (синуситы).

«Не стоит закапываться в песок... Он далеко не стерилен... можно заразиться чесоткой, получить рожистое воспаление... В тропических странах в песке могут находиться опасные паразиты, способные проникать под кожу», - отметил Шеин.

Врач также посоветовал не купаться сразу после еды.

Ранее в Москве запретили купание в зоне отдыха «Озеро Белое» из-за несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

