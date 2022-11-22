Штормовое предупреждение объявлено в столичном регионе из-за ледяного дождя
Ледяной дождь прогнозируются в Москве и Подмосковье с 3 часов ночи 22 ноября до первой половины дня включительно, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По этой причине объявлено штормовое предупреждение об опасной погоде. По данным синоптика, некоторые районы Москвы и Подмосковья «превратятся в каток», так как такие осадки приводят к мгновенному обледенению поверхности.
Вильфанд отметил, что еще одно из негативных последствий ледяного дождя — это падение ветвей деревьев.
Дороги и тротуары покроются льдом толщиной до 6 миллиметров, в Подмосковье – от 2 миллиметров на востоке до 10 миллиметров на западе.
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