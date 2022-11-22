Штормовое предупреждение объявлено в столичном регионе из-за ледяного дождя

По этой причине объявлено штормовое предупреждение об опасной погоде. По данным синоптика, некоторые районы Москвы и Подмосковья «превратятся в каток», так как такие осадки приводят к мгновенному обледенению поверхности.

Вильфанд отметил, что еще одно из негативных последствий ледяного дождя — это падение ветвей деревьев.

Дороги и тротуары покроются льдом толщиной до 6 миллиметров, в Подмосковье – от 2 миллиметров на востоке до 10 миллиметров на западе.

