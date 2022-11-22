Штормовое предупреждение объявлено в столичном регионе из-за ледяного дождя

Ледяной дождь прогнозируются в Москве и Подмосковье с 3 часов ночи 22 ноября до первой половины дня включительно, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптики предупредили москвичей о дожде, ветре и гололедице во вторник

По этой причине объявлено штормовое предупреждение об опасной погоде. По данным синоптика, некоторые районы Москвы и Подмосковья «превратятся в каток», так как такие осадки приводят к мгновенному обледенению поверхности.

Вильфанд отметил, что еще одно из негативных последствий ледяного дождя — это падение ветвей деревьев.

Дороги и тротуары покроются льдом толщиной до 6 миллиметров, в Подмосковье – от 2 миллиметров на востоке до 10 миллиметров на западе.

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