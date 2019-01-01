Шторм не позволяет выгрузить косаток в море

Сильный шторм и туман мешают выгрузке из автомобилей косаток и белух, доставленных на мыс Перовского в Хабаровском крае для выпуска на волю, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Николаевского района Анатолия Леонова.

Путь косаток и белух к морю был не из легких, отмечают специалисты. В первую партию вошли шесть белух и две косатки. Эту партию доставили на автомобилях в Хабаровск из Приморья. Затем специальные ванны с животными были помещены на речном судне. По реке они прибыли в поселок Иннокентьевку в Хабаровском крае. Здесь белух и косаток вновь погрузили на автомашины, чтобы доставить до берега Охотского моря. Здесь животных ожидает адаптация.

