Косметические фирмы во главе с L'Oreal призвали ЕС не втягивать их в торговую войну
Компании по производству косметики во главе с мировым брендом L'Oréal попросили ЕС исключить американскую косметику из списка целей для ответных торговых мер на пошлины США, сообщает Financial Times.
L'Oréal возглавляет косметические группы, призывая Брюссель оставить их вне торговой войны, отмечается в материале.
Франция ранее заявила о намерении использовать «мощный торговый инструмент ЕС» против США.
Напомним, 26 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут таможенные пошлины в отношении ЕС на уровне 25%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru