Косметические фирмы во главе с L'Oreal призвали ЕС не втягивать их в торговую войну

Компании по производству косметики во главе с мировым брендом L'Oréal попросили ЕС исключить американскую косметику из списка целей для ответных торговых мер на пошлины США, сообщает Financial Times.

ЕС введет с 1 апреля торговые контрмеры в отношении товаров США

L'Oréal возглавляет косметические группы, призывая Брюссель оставить их вне торговой войны, отмечается в материале.

Франция ранее заявила о намерении использовать «мощный торговый инструмент ЕС» против США.

Напомним, 26 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут таможенные пошлины в отношении ЕС на уровне 25%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости /Владимир Астапкович
ТЕГИ:СШАЕвросоюзТорговая ВойнаТорговые ПошлиныКосметика

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