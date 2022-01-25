Штамм «омикрон» выявили в 68 регионах России

Также сообщается, что в 5 регионах страны зафиксировано снижение количества госпитализаций, а в 79 регионах наоборот произошло увеличение госпитализаций.

Ранее в оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в России выявили 67 809 случаев коронавируса, сообщает RT. Всего с начала пандемии заразились 11 241 109 человек, 10 071 740 пациентов выздоровели, умерли 327 448 человек.

