Штамм «омикрон» выявили в 68 регионах России
Штамм коронавируса «омикрон» выявлен 68 регионах России. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
Также сообщается, что в 5 регионах страны зафиксировано снижение количества госпитализаций, а в 79 регионах наоборот произошло увеличение госпитализаций.
Ранее в оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в России выявили 67 809 случаев коронавируса, сообщает RT. Всего с начала пандемии заразились 11 241 109 человек, 10 071 740 пациентов выздоровели, умерли 327 448 человек.
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Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru