Штамм «омикрон» выявили в 68 регионах России

Штамм коронавируса «омикрон» выявлен 68 регионах России. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

С глазу на глаз: Кто попадает в группу риска из-за особенностей «омикрона»

Также сообщается, что в 5 регионах страны зафиксировано снижение количества госпитализаций, а в 79 регионах наоборот произошло увеличение госпитализаций.

Ранее в оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в России выявили 67 809 случаев коронавируса, сообщает RT. Всего с начала пандемии заразились 11 241 109 человек, 10 071 740 пациентов выздоровели, умерли 327 448 человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусРегионыРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры