Штабы «Москва помогает» ведут сбор помощи для жителей Курской области

Российская столица продолжает сбор гуманитарной помощи пострадавшим при атаке Вооруженных сил Украины в Курской области. Работа организована в 14 штабах «Москва помогает». В списке необходимых вещей и товаров – нескоропортящиеся продукты питания, предметы одежды, средства личной гигиены, хозяйственные товары, другая номенклатура. Готовые гуманитарные партии отправляют в регион по мере приёма товаров.

В предоставлении помощи принимают участие горожане, представители предпринимательского сообщества, организации Москвы. Помощь от граждан принимают ежедневно с 10:00 до 19:00 в большинстве точек акции. Её штаб работает в храме Святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице. Он расположен ближе к станции метро «Электрозаводская».