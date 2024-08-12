Штабы «Москва помогает» ведут сбор помощи для жителей Курской области
Российская столица продолжает сбор гуманитарной помощи пострадавшим при атаке Вооруженных сил Украины в Курской области. Работа организована в 14 штабах «Москва помогает». В списке необходимых вещей и товаров – нескоропортящиеся продукты питания, предметы одежды, средства личной гигиены, хозяйственные товары, другая номенклатура. Готовые гуманитарные партии отправляют в регион по мере приёма товаров.
В предоставлении помощи принимают участие горожане, представители предпринимательского сообщества, организации Москвы. Помощь от граждан принимают ежедневно с 10:00 до 19:00 в большинстве точек акции. Её штаб работает в храме Святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице. Он расположен ближе к станции метро «Электрозаводская».
Как отмечают организаторы, больше всего востребованы детское питание, соки, печенье и подгузники. Из еды самое необходимое — крупы, консервы, чай, сахар, сладости.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что Москва целенаправленно принимает участие в помощи жителям Курской области в условиях агрессии ВСУ. В частности, за сутки в регионе силами российской столицы развёрнуто 24 пункта временного размещения вместимостью до 20 тысяч человек. В работах принимают участие тысяча работников Комплекса городского хозяйства Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru