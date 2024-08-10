Более 76 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Курской области

Более 76 тысяч человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Мурашко заявил, что 12 пострадавших в Курской области находятся в тяжелом состоянии

Уточняется, что 60 пунктов временного размещения (ПВР) развернуты в восьми регионах России, включая Курскую область. На данный момент в ПВР уже находятся более 4,4 тысячи человек.

Бои в Курской области идут с утра 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов ВСУ, начали предоставлять выплаты по 10 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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