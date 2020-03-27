Штаб: Число умерших от коронавируса в России возросло до трёх

Еще один пациент, заражённый коронавирусом, умер в России за минувшие стуки. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, число умерших с положительным тестом на COVID-19 в стране увеличилось до трёх, передает RT.

Ранее было объявлено о росте числа инфицированных коронавирусом в России на 196 человек за сутки.

Эпидемиолог рассказал, из-за чего в России произойдет пик заболеваемости коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, всего в стране на данный момент диагностировано 1036 случаев заражения COVID-19.

Как и в предыдущие дни наибольший прирост по числу заразившихся даёт российская столица, в Москве выявлено 157 новых случаев, отмечает «Свободная пресса».

8 свежих инфицированных зарегистрировано в Подмосковье, 7 – в Крыму. Также новые случае зафиксированы ещё в 13 регионах.

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ФОТО: pixabay.com
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