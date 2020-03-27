Штаб: Число умерших от коронавируса в России возросло до трёх

Еще один пациент, заражённый коронавирусом, умер в России за минувшие стуки. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, число умерших с положительным тестом на COVID-19 в стране увеличилось до трёх, передает RT.

Ранее было объявлено о росте числа инфицированных коронавирусом в России на 196 человек за сутки.