Шри-Ланка прекратит выдачу виз россиянам по прилету
Власти Шри-Ланки из-за пандемии коронавируса прекращают выдачу виз иностранцам, в том числе россиянам, по прилету в аэропорт Коломбо, сообщает МИД России.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, выдача виз прекращается с 12.00 14 марта. В этой связи МИД РФ призвал россиян, прибывающих в эту страну, учитывать наложенные местными властями ограничения.
Ранее сообщалось, что власти Таиланда прекратили выдачу виз по прибытию гражданам 18 стран, в том числе россиянам.
Однако позднее в посольстве Таиланда в РФ уточнили, что россияне по-прежнему смогут находиться на территории королевства без визы на срок до 30 дней, сообщает RT.
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