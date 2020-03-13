Шри-Ланка прекратит выдачу виз россиянам по прилету

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, выдача виз прекращается с 12.00 14 марта. В этой связи МИД РФ призвал россиян, прибывающих в эту страну, учитывать наложенные местными властями ограничения.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда прекратили выдачу виз по прибытию гражданам 18 стран, в том числе россиянам.

Однако позднее в посольстве Таиланда в РФ уточнили, что россияне по-прежнему смогут находиться на территории королевства без визы на срок до 30 дней, сообщает RT.



