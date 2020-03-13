Глава МВД Австралии заболел коронавирусом
Глава МВД Австралии Питер Даттон сообщил, что заразился коронавирусом. Он написал об этом в Twitter. По его словам, он проснулся с повышенной температурой и болью в горле. Текст на наличие коронавирусной инфекции дал положительный результат.
March 13, 2020
Ранее глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань высказал мнение, что остановить пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19 удастся к июню в случае, если страны с тяжелой ситуацией примут необходимые меры. Эпидемиолог отметил, что на данный момент в Италии и Южной Корее предпринимаются значительные усилия для того, чтобы остановить распространение инфекции и количество новых случаев заражения.
По данным на 12 марта, все в мире заражены коронавирусом почти 126 тыс. человек. Выздоровели 67 тыс., умерли более 4,5 тыс.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Допрос «сбежавшего» Порошенко связали с борьбой с пост генпрокурора
- В Казахстане отменена конференция ВТО из-за коронавируса
- Глава МВД Австралии заболел коронавирусом
- Росреестр скрыл информацию о недвижимости Терешковой
- Первое заражение коронавирусом могло произойти в ноябре