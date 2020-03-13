Глава МВД Австралии заболел коронавирусом

Ранее глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань высказал мнение, что остановить пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19 удастся к июню в случае, если страны с тяжелой ситуацией примут необходимые меры. Эпидемиолог отметил, что на данный момент в Италии и Южной Корее предпринимаются значительные усилия для того, чтобы остановить распространение инфекции и количество новых случаев заражения.

По данным на 12 марта, все в мире заражены коронавирусом почти 126 тыс. человек. Выздоровели 67 тыс., умерли более 4,5 тыс.

