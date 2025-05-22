Шоумен и уроженец Донецка Ревва стал россиянином

Шоумен Александр Ревва, который родился в Донецке, получил российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что артист указал в юридических документах гражданство РФ, хотя ранее он его не имел.

Ревва осудил действия России после начала специальной военной операции (СВО). Утверждалось, что он с 2022 года жил за границей, но позднее вернулся в Россию. Отмечалось, что различное отношение к СВО даже рассорило его с отцом.

Ранее шоумен высказался против запрета квадробики — неофициального вида спорта, во время занятий которым дети и подростки передвигаются на четвереньках, тем самым изображая поведение животных, напоминает НСН.

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ФОТО: Михаил Соколов
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