Александр Ревва выступил против запрета квадробики
Шоумен и певец Александр Ревва высказался против запрета квадробики – неофициального вида спорта, во время занятий которым дети и подростки передвигаются на четвереньках, тем самым изображая поведение животных. Составное название – это сочетание слов «квадро» (четыре) и «аэробика».
Ревва признался, что этой деятельностью некоторое время увлекалась его дочь. Как передает NEWS.ru, по словам шоумена, она делала маски животных, он вместе с ней прыгал. Потом это увлечение прошло. Ревва также подчеркнул некорректность сравнения данного тренда с какими-то интеллектуальными отклонениями.
Ранее тиктокерша Mia Boyka высмеяла на концерте девочку в кошачьей маске, что всколыхнуло общественность. Скандальная история произошла в городе Надым в прошлые выходные. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сочла это публичным унижением ребенка.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», затем Ксения Собчак в маске кошки записала видеообращение к Mia Boyka, в котором назвала себя квадробером и в грубой форме потребовала отстать от детей. После последовали другие комментарии от знаменитостей в поддержку девочки.
Основоположник квадробики – японский бегун на короткие дистанции Кеничи Ито. В начале нулевых он придумал шесть способов передвигаться как обезьяна, включая бег. В 2008 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса – преодолел 100 метров на четвереньках за 18,58 секунды. После его результат улучшили. Считается, что квадробика берет свое начало в териантропии. Это молодежная субкультура, поклонники которой чувствуют «духовную связь» с животными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru