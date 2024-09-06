Александр Ревва выступил против запрета квадробики

Шоумен и певец Александр Ревва высказался против запрета квадробики – неофициального вида спорта, во время занятий которым дети и подростки передвигаются на четвереньках, тем самым изображая поведение животных. Составное название – это сочетание слов «квадро» (четыре) и «аэробика».

Ревва признался, что этой деятельностью некоторое время увлекалась его дочь. Как передает NEWS.ru, по словам шоумена, она делала маски животных, он вместе с ней прыгал. Потом это увлечение прошло. Ревва также подчеркнул некорректность сравнения данного тренда с какими-то интеллектуальными отклонениями.

Ранее тиктокерша Mia Boyka высмеяла на концерте девочку в кошачьей маске, что всколыхнуло общественность. Скандальная история произошла в городе Надым в прошлые выходные. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сочла это публичным унижением ребенка.