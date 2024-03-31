Shot: у звезды сериала «Солдаты» Мадянова диагностировали рак легкого

Издание утверждает, что актер обратился к медикам из-за сильной слабости. Мадянова отправили на обследование, в ходе которого диагностировали новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также врачи обнаружили кисты в почках, печени и селезенке.

Сейчас 61-летний артист проходит противоопухолевую терапию для предотвращения дальнейшего развития болезни.

Ранее стало известно о смерти от онкологии одного из основателей группы «Машина времени» Юрия Борзова. Он боролся с заболеванием на протяжении шести лет, передает «Радиоточка НСН».

