Shot: у звезды сериала «Солдаты» Мадянова диагностировали рак легкого
У российского актера Романа Мадянова, известного по роли полковника Колобкова в сериале «Солдаты», обнаружили рак легкого. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Издание утверждает, что актер обратился к медикам из-за сильной слабости. Мадянова отправили на обследование, в ходе которого диагностировали новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также врачи обнаружили кисты в почках, печени и селезенке.
Сейчас 61-летний артист проходит противоопухолевую терапию для предотвращения дальнейшего развития болезни.
Ранее стало известно о смерти от онкологии одного из основателей группы «Машина времени» Юрия Борзова. Он боролся с заболеванием на протяжении шести лет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В очереди к Крымскому мосту скопилось более 330 автомобилей
- Shot: у звезды сериала «Солдаты» Мадянова диагностировали рак легкого
- СМИ: Пенсионный фонд подал в суд на Светлакова из-за 600 рублей
- В Уфе завели уголовное дело после исчезновения двух школьников
- Генпрокурор Краснов заявил о жалобах участников СВО на задержку выплат
- Сын Кости Цзю Тим потерпел первое поражение в карьере
- При пожаре на турбазе в Краснодарском крае пострадал человек
- В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,2
- «Пятерка» по экономике: Россия вошла в ТОП-5 среди стран G20
- В Крыму назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru