Shot: у звезды сериала «Солдаты» Мадянова диагностировали рак легкого

У российского актера Романа Мадянова, известного по роли полковника Колобкова в сериале «Солдаты», обнаружили рак легкого. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Актер из «Большого Лебовски» сообщил об онкологии

Издание утверждает, что актер обратился к медикам из-за сильной слабости. Мадянова отправили на обследование, в ходе которого диагностировали новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также врачи обнаружили кисты в почках, печени и селезенке.

Сейчас 61-летний артист проходит противоопухолевую терапию для предотвращения дальнейшего развития болезни.

Ранее стало известно о смерти от онкологии одного из основателей группы «Машина времени» Юрия Борзова. Он боролся с заболеванием на протяжении шести лет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СериалыОнкологияАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры