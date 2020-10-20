Актер из «Большого Лебовски» сообщил об онкологии
Американский актер Джефф Бриджес, прославившийся после исполнения роли Чувака в фильме «Большой Лебовски», сообщил, что медики диагностировали у него лимфому.
«Как бы сказал Чувак, обнаружилось новое дерьмо», — написал 70-летний актер в Twitter.
Это онкологическое заболевание характеризуется увеличением лимфатических узлов и поражением внутренних органов, в которых происходит бесконтрольное накопление лимфоцитов.
Актер рассказал, что начинает лечение, отметив, что врачи дали благоприятный прогноз.
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