Актер из «Большого Лебовски» сообщил об онкологии

Американский актер Джефф Бриджес, прославившийся после исполнения роли Чувака в фильме «Большой Лебовски», сообщил, что медики диагностировали у него лимфому.

«Как бы сказал Чувак, обнаружилось новое дерьмо», — написал 70-летний актер в Twitter.

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Это онкологическое заболевание характеризуется увеличением лимфатических узлов и поражением внутренних органов, в которых происходит бесконтрольное накопление лимфоцитов.

Актер рассказал, что начинает лечение, отметив, что врачи дали благоприятный прогноз.

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ФОТО: twitter.com/TheJeffBridges
ТЕГИ:АктерОнкология
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