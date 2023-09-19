Shot: Ковидный госпиталь в Сокольниках возобновил работу

По данным СМИ, с 4 по 10 сентября в столице выявили 3040 случаев заболевания (на треть больше, чем неделей ранее), госпитализировали 510 человек (на 67% больше, чем в августе), один пациент скончался.

«Медперсоналу к сегодняшнему дню было велено полностью подготовить все оборудование, медикаменты и системы функционирования госпиталя», — отмечает SHOT.

При этом в столичном Департаменте здравоохранения заявили изданию, что подготовка резервных медицинских мощностей плановая и является стандартной для осеннего сезона. По данным ведомства, сейчас объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Позже Telegram-канал сообщил, что медицинский персонал вышел на смену в госпиталь в Сокольниках.

«В медучреждении подтвердили ... что сегодня у них первый рабочий день», — указывает издание.

Между тем кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о новом пике заболеваемости коронавирусом в России. По словам эксперта, рост числа заражений наблюдается с конца августа-начала сентября, а максимальный подъем волны COVID-19 произойдет в ноябре, отмечает телеканал «360».

