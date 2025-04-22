Соцфонд: Ряд россиян получат пенсию за май досрочно
Некоторые россияне получат пенсии за май досрочно. Об этом сообщили в Социальном фонде.
«До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число... С 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику», - говорится в сообщении.
Соцфонд уточнил, что досрочно будут доставлены все виды выплат, в том числе страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и по инвалидности. Другие выплаты от организации также будут перечислены на счет досрочно.
Отмечается, что с 3 мая почтальоны начнут доставку пенсий на дом, с этого же дня выплату можно будет получить в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту завершится 25 мая.
Ранее в Соцфонде рассказали, что общий объем пенсионных накоплений граждан на конец прошлого года составил свыше 3,37 трлн рублей, напоминает RT.
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