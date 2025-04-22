СМИ: План Трампа по Украине может включать развертывание сил Европы

Развертывание европейских сил на Украине может входить в план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом сообщает New York Post.

По данным газеты, Россия и Украина пока продолжают внутренние обсуждения плана, условия пока не окончательны.

«Один высокопоставленный чиновник администрации заявил, что они могут включать развертывание европейских сил на Украине в случае, если будет достигнуто прекращение огня», - пишет New York Post.

Кроме того, по данным СМИ, обсуждается и задействование отдельной миротворческой совместной комиссии с участием России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО. Она будет вести мониторинг линии соприкосновения и следить за обеспечением прекращения огня. В миссии возможно финансовое участие США.

Между тем председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что план Дональда Трампа по украинскому урегулированию отразят в российских учебниках по истории, пишет RT.

