СМИ: Онлайн-кинотеатры обсуждают смягчение нового закона о прокатных удостоверениях

По данным СМИ, стриминги рассматривают сценарий, по которому обязанность получения прокатных удостоверений будет введена только в отношении новых релизов. В случае принятия подобных поправок онлайн-кинотеатры могут не получить прокатные удостоверения на 10-20% контента из своих библиотек.

При этом текущая редакция законопроекта предполагает, что необходимо получать прокатное удостоверение на каждую единицу контента. В этом случае придется оформить около 100 тысяч прокатных удостоверений, потратив на выплату госпошлины около 350 миллионов рублей.

Ранее директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметила, что в библиотеке онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» на сегодняшний день представлено несколько тысяч единиц контента без прокатного удостоверения, на отсмотр которого Минкультуры потребуется около года.

