СМИ: Онлайн-кинотеатры обсуждают смягчение нового закона о прокатных удостоверениях
Онлайн-кинотеатры России обсуждают варианты смягчения нового закона о прокатных удостоверениях, сообщает Forbes со ссылкой на источники.
По данным СМИ, стриминги рассматривают сценарий, по которому обязанность получения прокатных удостоверений будет введена только в отношении новых релизов. В случае принятия подобных поправок онлайн-кинотеатры могут не получить прокатные удостоверения на 10-20% контента из своих библиотек.
При этом текущая редакция законопроекта предполагает, что необходимо получать прокатное удостоверение на каждую единицу контента. В этом случае придется оформить около 100 тысяч прокатных удостоверений, потратив на выплату госпошлины около 350 миллионов рублей.
Ранее директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметила, что в библиотеке онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» на сегодняшний день представлено несколько тысяч единиц контента без прокатного удостоверения, на отсмотр которого Минкультуры потребуется около года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru