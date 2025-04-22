ВС России освободили мужской монастырь в Горнале

Армия России освободила Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Наши бойцы в ходе боев освободили... монастырь», - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, сопротивление украинских сил сломлено.

Ранее населенный пункт Горналь, где расположен монастырь, оставался под контролем ВСУ. Боевики превратили обитель в укрепленный пункт, в ходе боев она была частично разрушена, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьВооруженные Силы РФ

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