ВС России освободили мужской монастырь в Горнале
22 апреля 202509:00
Армия России освободила Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Наши бойцы в ходе боев освободили... монастырь», - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, сопротивление украинских сил сломлено.
Ранее населенный пункт Горналь, где расположен монастырь, оставался под контролем ВСУ. Боевики превратили обитель в укрепленный пункт, в ходе боев она была частично разрушена, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru