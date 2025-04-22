В Брянской области сбили дрон ВСУ самолетного типа

Украинский беспилотник ликвидировали в Брянской области. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

«Около 9.40 мск... уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области», - указали в ведомстве.

Отмечается, что дрон сбили дежурные средства ПВО.

Накануне вечером и минувшей ночью российские военные уничтожили десять беспилотников ВСУ над тремя регионами, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОМинобороныБрянская ОбластьБеспилотники

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