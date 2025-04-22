В Брянской области сбили дрон ВСУ самолетного типа
22 апреля 202511:07
Украинский беспилотник ликвидировали в Брянской области. Об этом говорится в заявлении Минобороны.
«Около 9.40 мск... уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области», - указали в ведомстве.
Отмечается, что дрон сбили дежурные средства ПВО.
Накануне вечером и минувшей ночью российские военные уничтожили десять беспилотников ВСУ над тремя регионами, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru