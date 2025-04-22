В Татарстане грузовик въехал в машины на светофоре, погибли четверо

Грузовик врезался в четыре автомобиля, остановившихся на запрещающий сигнал светофора, в Татарстане, погибли четыре человека. Об этом сообщило управление МВД по республике.

Авария произошла минувшей ночью в Апастовском районе региона на 59-м км трассы Казань -Буинск-Ульяновск.

«Водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора... Sollers, Лада, КамАЗ и Opel», - указали в МВД.

Правоохранители уточнили, что в ДТП погибли водитель и пассажир Sollers, а также водитель и пассажир Lada. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Гагаринском районе Москвы автомобиль Toyota сбил мужчину и женщину, пишет 360.ru.

