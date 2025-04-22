СМИ: Zara и Bershka приняли решение вернуться в Россию
Магазины одежды от брендов Zara и Bershka снова откроют свои двери для российских покупателей, об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
Уточняется, что компания-владелец торговых знаков Inditex заказала на 30% больше товара, чем раньше. В публикации этот факт связали с тем, что российский рынок как раз занимал треть продаж до 2022 года, а значит планируется возвращение.
Отмечается, что сотрудникам магазинов в Свердловской области уже назвали примерную дату камбэка. Одежда от испанских ретейлеров снова станет доступной уже через девять месяцев.
Ранее сообщалось, что магазины Inditex работают под новыми названиями, такими как Maag (Zara), Dub (Pull&Bear), Ecru (Bershka) и Vilet (Stradivarius), напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru