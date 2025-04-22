У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 3,9

Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали у северных Курил. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, утром 22 апреля было зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,8.

«Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Тихом океане 22 апреля в 13.00 (05.00 мск)», - указала Семенова.

Эпицентр толчков находился в 41 километре к востоку от необитаемого острова Матуа. Очаг залегал на глубине 156 км. Землетрясение не ощущалось в населенных пунктах.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5 на острове Серам в Индонезии, напоминает RT.

