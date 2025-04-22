У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 3,9
Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали у северных Курил. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.
По ее словам, утром 22 апреля было зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,8.
«Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Тихом океане 22 апреля в 13.00 (05.00 мск)», - указала Семенова.
Эпицентр толчков находился в 41 километре к востоку от необитаемого острова Матуа. Очаг залегал на глубине 156 км. Землетрясение не ощущалось в населенных пунктах.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5 на острове Серам в Индонезии, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 3,9
- СМИ: План Трампа по Украине может включать развертывание сил Европы
- СМИ: Украина может отказаться от 20% территорий
- В Татарстане грузовик въехал в машины на светофоре, погибли четверо
- ВС России освободили мужской монастырь в Горнале
- СМИ: Ноутбуки и серверы HP и Fujitsu исключат из параллельного импорта
- Умер Зураб Церетели
- В Дагестане два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
- Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в России
- Стоимость золота впервые превысила $3500
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru