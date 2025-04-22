В Сургуте мужчина выбежал на летное поле в аэропорту, пытаясь догнать самолет
Проспавший посадку на свой рейс мужчина выбежал на летное поле в аэропорту в Сургуте, пытаясь остановить самолет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.
По информации ведомства, ночью 18 апреля житель Дагестана 1990 года рождения уснул в стерильной зоне аэропорта, ожидая своего рейса до Махачкалы. Мужчина был трезв. Проснувшись и выйдя на улицу в место для курения, пассажир увидел, что к его самолету уже подъехал автобус с людьми и началась посадка.
«Он браво перемахнул через забор и понесся навстречу этому самолету. Пресекли, переговорили с ним. Умысла на нарушение общественного порядка не усмотрели, поэтому к административной ответственности привлекать... не стали», - рассказал собеседник РИА Новости.
Отмечается, что самолет улетел без опоздавшего.
Ранее в аэропорту Хабаровска фюзеляж пассажирского самолета был поврежден трапом при проведении наземного обслуживания, пишет RT.
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